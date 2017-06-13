Российский эстрадный певец Вячеслав Малежик перенес инсульт. Об этом исполнитель сообщил на своем сайте.

«Интенсивная работа, которую я вел на концертных площадках, на радиостанциях, в издательствах газет и журналов, наверное, отняла много сил! И я прозевал опасные приступы инсульта», — говорится в обращении 70-летнего певца.

Малежик добавил, что «в один миг разучился петь, играть на гитаре и ходить». При этом, по его словам, прогноз врачей не лишен оптимизма. «Будем жить. Молитесь за меня!» — обратился музыкант к поклонникам.

Вячеслав Малежик — заслуженный артист России. Среди наиболее известных его песен такие композиции, как «Двести лет», «Попутчица», «Мозаика», «Туман в декабре», «Подарок», «Острова», «Провинциалка».

Малежик также выступал с коллективами «Мозаика», «Веселые ребята» и ВИА «Голубые гитары», а также был артистом ансамбля «Пламя».