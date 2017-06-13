Медведев отверг идею обязать партии проводить праймериз

Премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев не поддерживает инициативу законодательно закрепить проведение праймериз для политических партий. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 13 июня.

«Я считаю, что сама партия, любая партия, должна для себя определиться, хотят они выходить на предварительное голосование или нет, а навязывать это не надо. В ряде случаев это может быть даже непродуктивно», — сказал он на встрече с победителями праймериз партии «Единая Россия» в Северной Осетии.

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В то же время Медведев подчеркнул, что практика предварительного голосования положительно влияет на итоги выборов для ЕР. «Хотим ли мы чтобы другие партии побеждали на выборах? Я — нет», — добавил премьер-министр.

В конце мая «Единая Россия» провела предварительное голосование по отбору кандидатов, которые представят партию власти на региональных выборах. В нем приняли участие более 2,5 тысячи человек.

В 2017 году единый день голосования состоится 10 сентября. В шести регионах выберут состав региональных заксобраний, в 14 — руководителей субъектов, также состоятся выборы глав целого ряда городских администраций.

