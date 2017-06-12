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Кубанское чтиво

Почему праймериз в Краснодарском крае обросли интригами и скандалами

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Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Праймериз «Единой России» перед выборами в заксобрание Краснодарского края проявили накалившиеся в регионе политические страсти. Результаты принесли немало сюрпризов, одним из которых стала победа 21-летнего студента над аксакалом местного закса. Само голосование не обошлось без угроз и нападений. Что стоит за ожесточенной борьбой в ходе предварительного голосования — в материале «Ленты.ру».

В праймериз ЕР по отбору кандидатов в депутаты краснодарского парламента участвовали 212 человек. Среди них более 150 единороссов, остальные — беспартийные кандидаты или сторонники партии власти. Разброс в статусе участников существенный: в их числе и безработный студент без политического опыта, и директор предприятия по производству вина с запутанной семейной историей, и сразу двое вице-губернаторов. Секретарь отделения «Единой России» в Краснодарском крае Николай Гриценко отмечал, что борьба была жесткой: «Три человека на мандат — очень большая конкуренция».

В феврале этого года депутаты заксобрания региона решили сократить количество одномандатных округов, а соответственно и число мандатов — с 100 до 70. Из-за этого и накалилась борьба между кандидатами, отмечает координатор регионального отделения движения в защиту прав избирателей Давид Канкия. Причин для политических скандалов на Кубани, впрочем, гораздо больше.

Старожилы против новичков

Перед днем голосования в регионе разгорелся внутрипартийный конфликт. Несколько депутатов, работавших в заксе еще при экс-губернаторе Александре Ткачеве (руководил Краснодарским краем в 2001-2015 годах, с 2015-го возглавляет федеральное министерство сельского хозяйства — прим. «Ленты.ру»), пожаловались руководству «Единой России» на давление со стороны команды действующего главы региона Вениамина Кондратьева. Поводом для обращения стала публикация в местных изданиях незадолго до голосования списка победителей праймериз. Депутат Владимир Верстунин заявлял, что действующие власти заранее определили исход предварительного голосования. «Пусть победят достойные, ведь проблемы на праймериз обернутся проблемами на выборах», — подчеркивал народный избранник.

Секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов, которому адресовалось письмо аутсайдеров, заявил, что с помощью подобных обращений теряющие авторитет в округах кандидаты пытаются себя обезопасить. Отвергали претензии и в региональном отделении ЕР. Верстунин, как и другой жаловавшийся на давление депутат-старожил Дмитрий Козаченко, проиграли праймериз.

Координатор «Голоса» Давид Канкия уверен, что в регионе идет конфликт между старой командой Ткачева и командой Кондратьева — последняя пытается взять закс под свой контроль. «Сам день внутрипартийного голосования отличился всеми теми недугами, которыми страдают и регулярные выборы, вплоть до насилия, угроз и подкупа граждан», — отмечает активист.

На избирательных участках в Анапе провокации пытались учинить сторонники единоросса Верстунина. Несколько человек, среди которых были и казаки, облили зеленкой организаторов голосования и прокололи колеса машин сторонников конкурента Верстунина — мэра Анапы Сергея Сергеева, писали местные СМИ.

От студента до злой мачехи

Сергеев в итоге одержал победу над Владимиром Верстуниным, который является депутатом закса с 2002 года. По мнению президента краснодарского Центра прикладной социологии и политологии Геннадия Подлесного, итоги голосования нельзя считать такими уж неожиданными. Хотя и сюрпризы все-таки были: например, победа 21-летнего кандидата, студента Юрия Костомахи. «Но если посмотреть с точки зрения большой политики, тут ничего удивительного нет, — говорит Подлесный. — Округ (по которому избирался Костомаха) подготовлен для победы представителя так называемой системной оппозиции, который уже приезжал в Краснодар. Если бы кандидатом стал единоросс-тяжеловес, был бы больший ущерб имиджу партии». О каком оппозиционном кандидате идет речь, он не уточнил.

Студент набрал более 50 процентов голосов избирателей как по одномандатному округу, так и по спискам. Обошел он в том числе лидера краснодарского проекта «Наземка», кандидата экономических наук Евгения Змиева. «Признаю, моя программа развития Краснодара и Краснодарского края проиграла, а в ней были шесть больших проектов борьбы с пробками и касающиеся транспорта (наземное метро, трамвайные линии, мосты и развязки), новый формат программы "Краснодару — столичный облик", капремонт и детские сады», — так Змиев прокомментировал итоги голосования на своей странице в Facebook.

Найти сведения о предвыборной программе студента Костомахи, как и какие-либо другие данные о нем, не удалось. В том числе и в социальных сетях, где обычно активно ведут агитацию молодые кандидаты.

У других кандидатов местные СМИ нашли именитых родственников. Среди них Александр Галенко (в нынешнем созыве регионального парламента работает Петр Галенко), Алексей Титов (сын депутата пятого созыва закса, участник прошлогодних праймериз Николай Титов), Александр Хараман (Юрий Хараман — также депутат, по совместительству председатель колхоза «Знамя Ленина»).

Сюрпризом для политической региональной элиты стало и участие в праймериз «Единой России» Эдуарда Кузнецова, в апреле со скандалом ушедшего с поста руководителя местного отделения «Справедливой России». Он утверждал, что его предшественник не желал разбираться с долгами партии на 44 миллиона рублей и обвинял в бездействии федеральное руководство партии. На предварительном голосовании ЕР в итоге обошел соперников по одномандатному округу.

Среди победителей оказались и бизнесмены с неоднозначным бэкграундом. Лидер по Кирпильскому округу Вячеслав Сбитнев в качестве гендиректора ООО «Теплосервис» обвинялся по делу о взрыве на котельной Центральной районной больницы. Надзорное ведомство выявило нарушения в обеспечении безопасности работы котельной. В итоге Сбитнев отделался штрафом в 25 тысяч рублей.

За победителем праймериз Жанной Беловол тянется скандальная история со спором за наследство мужа. Гендиректор компании «Славпром», которая производит вино, ранее носила фамилию Мавриди. Несколько лет назад вышла замуж за крупного местного бизнесмена Юрия Бедию. В январе 2010 года он скончался, после чего начались долгие тяжбы вокруг миллионных активов предпринимателя и его личных сбережений. Как утверждают местные СМИ, Беловол лишила падчерицу значительной части наследства, переписав большую его часть сыновьям от первого брака.

Впрочем, основная борьба развернется между политическими тяжеловесами. Прошли праймериз двое вице-губернаторов: отвечающий за промышленность Сергей Алтухов и Сергей Усенко, за которым в числе прочих одно из важнейших для региона направлений — развитие курортов. Оба — назначенцы нынешнего губернатора Вениамина Кондратьева. Людьми из его команды считаются также глава Динского района Сергей Жиленко, анапский мэр Сергей Сергеев и замминистра сельского хозяйства региона Сергей Орленко, и все они числятся в победителях предварительного голосования.

Еще ничто не решено

На выборы в заксобрание Краснодарского края, скорее всего, пойдут не два, а три заместителя Кондратьева. По решению политсовета регионального отделения ЕР список кандидатов от партии в парламент возглавят его действующий спикер Владимир Бекетов, главврач краевой клинической больницы Владимир Порханов и еще один замгубернатора Юрий Бурлачко. Источники заявляли, что Бурлачко в случае победы на выборах может сместить на посту спикера Бекетова, возглавлявшего закс более двадцати лет.

Поскольку праймериз были столь ожесточенными, то и сами выборы, скорее всего, будут такими же, сходятся во мнении эксперты. Геннадий Подлесный привел данные опроса, согласно которым проголосовать готовы до 70 процентов местных жителей, причем более половины из них еще не определились с кандидатом. «Вот как раз за 40 процентов неопределившихся избирателей и должна развернуться борьба, пока же работа с электоратом выносится за скобки, ее не видно», — отмечает эксперт.

Картина станет ясна только после того, как руководство партии утвердит полный список кандидатов на выборы в краснодарский парламент по итогам конференции. Не исключено, что победителей праймериз в этом списке может не оказаться: ЕР может и отменить результаты предварительного голосования, и отказаться выдвигать его победителя. В прошлом году, например, единороссы решили вообще не выдвигать на думские выборы кандидата в Армавирском округе, где на праймериз победил краснодарский депутат Николай Титов.

Юлия Полякова

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