Газета сообщила о возможном продлении госпомощи проблемным ипотечным заемщикам

Программа помощи ипотечным заемщикам может быть продлена. Этот вопрос в ближайшее время будет обсуждаться на встрече банкиров, ЦБ и Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Об этом во вторник, 13 июня, пишет «Коммерсантъ», со ссылкой на источник.

Предполагаемое решение затронет тысячи семей, нуждающихся в поддержке, и определит ключевые параметры программы: объем финансирования, источник выделения средств и круг заемщиков, имеющих право на получение господдержки, отмечает издание.

При этом вопрос финансирования, из-за которого Минфин, Минстрой, Минэкономики и АИЖК никак не могли договориться, предварительно решен. «Все сторонники продолжения программы предлагали использовать для этих целей прибыль агентства, однако в итоге решено было выбрать другой вариант финансирования — из фондов правительства», — уточнил источник.

Предыдущая программа госпомощи ипотечным заемщикам официально закончилась 31 мая, но ее бюджет — 4,5 миллиарда рублей — был выбран еще в марте нынешнего года.

9 июня валютные заемщики поблагодарили АИЖК за организацию работы по программе помощи заемщикам, оказавшимся в трудной ситуации.

В мае руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей Михаил Мамута заявил, что Банк России помог почти 200 валютным ипотечникам реструктуризировать их кредиты.

По данным АИЖК, сейчас в России насчитывается около четырех тысяч валютных заемщиков, которые испытывают проблемы с погашением кредитов.