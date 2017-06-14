Умирающую полураздетую пассажирку в течение часа пытались спасти в аэропорту США

Пассажирка американской авиакомпании American Airlines скончалась в аэропорту, несмотря на усилия медиков, пытавшихся спасти ее. Об этом сообщает издание Star Tribune.

Инцидент произошел в понедельник, 12 июня, в воздушной гавани Миннеаполис/Сент-Пол в штате Миннесота. Пассажирка вылетевшего из Техаса в этот аэропорт лайнера Тереза Хайнз (Theresa Hines) отправилась в уборную во время рейса.

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Незадолго до посадки стюарды обнаружили, что 48-летняя женщина все еще находится в туалете. Она не реагировала на призывы выйти, в итоге бортпроводники сами открыли дверь. Они обнаружили, что полураздетая пассажирка (в рубашке и нижнем белье) лежит без сознания на полу.

Хайнз вынесли в салон лайнера, на помощь пришли летевшие тем же рейсом доктор и три медсестры, безуспешно попытавшие привести путешественницу в чувство. По прибытии в аэропорт женщину вынесли в телескопический трап, где ее ждали прибывшие по вызову медики.

Они в течение часа пытались спасти Хайнз, но американка скончалась. Все это время пассажиров не выпускали из самолета. Причина смерти Хайнз не уточняется.

В феврале Boeing 757 авиакомпании «Туркменские авиалинии», следовавший в Великобританию, экстренно сел в Волгограде из-за смерти путешественника. В итоге лайнер продолжил путь с мертвым телом на борту.

