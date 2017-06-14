Россиянина задержали в аэропорту Индии за перевозку патронов в птичьем гнезде

Ученый-биолог из Санкт-Петербурга Антон Голышев был задержан в индийском аэропорту после того, как в его вещах обнаружили два боевых патрона. Об этом в среду, 14 июня, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Аспирант Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии получил стипендию президента России для стажировок за рубежом и улетел этой весной в Индию на два месяца. Вернуться 27-летний мужчина должен был еще в мае.

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Однако во время досмотра в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели в его сумке нашли патроны, спрятанные в птичьем гнезде. Эту вещь Голышев забрал из отеля в качестве сувенира. Полицейские запретили ему выезд из страны и забрали документы.

Сам биолог полагает, что боеприпасы могла спрятать птица при постройке гнезда.

В настоящий момент россиянин находится в отеле и не имеет права его покидать. Ему грозит до года тюрьмы за перевозку патронов. Ведется расследование инцидента, которое может продлиться несколько месяцев. Вместе с тем у Голышева обострилось хроническое заболевание.

Родственники ученого обратились в МИД России. Дипломаты связались с индийскими коллегами. Те сообщили, что дело россиянина пока что рассматривается властями страны.

В апреле стало известно, что американца дважды за два дня задерживали в аэропорту Нью-Йорка за попытку пронести оружие на борт лайнера.