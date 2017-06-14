Roshen отвергла претензии российских налоговиков

Кондитерская корпорация Roshen, основанная украинским президентом Петром Порошенко, отвергла претензии Федеральной налоговой службы России, требующей уплатить 150 миллионов рублей с выведенных на Украину дивидендов. Об этом в среду, 14 июня, сообщает «Интерфакс».

Как заявляют в корпорации, такое требование противоречит Соглашению об избежании двойного налогообложения между правительствами России и Украины от 8 февраля 1995 года. «Все претензии со стороны ФНС РФ являются неправомерными и нарушают международные обязательства РФ в соответствии с вышеуказанным соглашением», — говорится в сообщении.

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Речь идет о налогах с доходов дочернего предприятия корпорации в Липецке — фабрики «Рошен». В отчетности отмечается, что она за 2016 год уплатила в бюджет России почти миллиард рублей (порядка 13-15 миллионов долларов). «ФНС РФ фактически требует уплатить дополнительные налоги из средств, находящихся на конец 2016 года в полном распоряжении и под фактическим контролем на Украине», — отмечается в сообщении корпорации.

В январе текущего года производство на липецкой фабрике Roshen было приостановлено. Среди причин назывались запрет Роспотребнадзором импорта продукции концерна в Россию, давление органов власти в ряде регионов, снижение общего уровня покупательной способности населения.

Порошенко после безуспешных попыток продать холдинг в начале 2016-го передал принадлежащие ему акции Roshen в управление траста Ротшильдов. В холдинг входят ряд украинских предприятий, а также липецкая фабрика «Рошен» и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).