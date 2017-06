В Японии создали одежду для животных в виде самурайских доспехов

お犬様にも鎧でかっこよく‼️ お猫様用以外にも相談頂ければ大きなサイズもお作りできます✨ ※削除されたクレジットは外部サイトへの誘導を促すURLと名前だった為削除しました。提供者の了承の上で削除しています。 #サムライエイジ #samuraiage #ペット鎧 #petarmor #柴犬 #shibainu

A post shared by SAMURAI AGE (@samurai_age) on May 27, 2017 at 10:07pm PDT