В Японии создали одежду для животных в виде самурайских доспехов

Компания Samurai Age, которая располагается в городе Фукуока (Япония), создала одежду для домашних питомцев, напоминающую самурайские доспехи. Об этом пишет Daily Mail.
Наряды изготовлены из полиуретана, шнурков и металлических деталей. Костюмы доступны в красном, черном, золотом и серебряном цветах. Другие оттенки — по персональному заказу.
Доспехи для питомцев можно приобрести по цене от 129 до 150 долларов за один костюм.
Компания опубликовала снимки с животными в нарядах на странице фирмы в Instagram.
В феврале сообщалось, что в Нью-Йорке прошел крупнейший в мире показ мод для домашних животных New York Pet Fashion Show. На ежегодное мероприятие, которое проводилось в 14-й раз, приехали более 700 человек из 10 стран, в том числе из России. В роли моделей выступали кошки, собаки, несколько крыс и одна ящерица.