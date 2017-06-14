В Японии создали одежду для животных в виде самурайских доспехов

Компания Samurai Age, которая располагается в городе Фукуока (Япония), создала одежду для домашних питомцев, напоминающую самурайские доспехи. Об этом пишет Daily Mail.

Наряды изготовлены из полиуретана, шнурков и металлических деталей. Костюмы доступны в красном, черном, золотом и серебряном цветах. Другие оттенки — по персональному заказу.

Доспехи для питомцев можно приобрести по цене от 129 до 150 долларов за один костюм.

Компания опубликовала снимки с животными в нарядах на странице фирмы в Instagram.

お犬様にも鎧でかっこよく‼️ お猫様用以外にも相談頂ければ大きなサイズもお作りできます✨ ※削除されたクレジットは外部サイトへの誘導を促すＵＲＬと名前だった為削除しました。提供者の了承の上で削除しています。 #サムライエイジ #samuraiage #ペット鎧 #petarmor #柴犬 #shibainu A post shared by SAMURAI AGE (@samurai_age) on May 27, 2017 at 10:07pm PDT

‪たくさんの反響ありがとうございます❗️‬ ‪海外のテレビ番組で紹介されたとフォロワーさんが教えてくれました。‬ ‪他にも目撃情報があったらSAMURAI AGEに教えてくださいね‼️‬ ‪#samuraiage #petarmor #サムライエイジ #にゃんざむらい ‬ A post shared by SAMURAI AGE (@samurai_age) on Jun 9, 2017 at 4:03am PDT

В феврале сообщалось, что в Нью-Йорке прошел крупнейший в мире показ мод для домашних животных New York Pet Fashion Show. На ежегодное мероприятие, которое проводилось в 14-й раз, приехали более 700 человек из 10 стран, в том числе из России. В роли моделей выступали кошки, собаки, несколько крыс и одна ящерица.