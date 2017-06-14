Три пожилые Валентины заявили в полицию на выманившего деньги жителя Кузбасса

В Новокузнецке задержан мужчина, который притворялся сыном недавно умершей женщины-аптекаря и выманивал деньги у пенсионерок. Об этом в среду, 14 июня, сообщается на сайте главного управления МВД России по Кемеровской области.

В отделение полиции обратились три жительницы одного из домов. «Женщины стали жертвами злоумышленника, который одолжил у каждой из них от трех до шести тысяч рублей, но не вернул сумму в условленный срок. Все заявительницы носили имя Валентина и были старше 70 лет», — отметили в главке МВД.

Как пояснили в правоохранительных органах, 39-летний мужчина, ранее проживавший на той же улице, представлялся сыном умершей заведующей местной аптеки, так как знал, что она пользовалась уважением среди своих клиентов. Его первую жертву звали Валентина, и, полагаясь на удачу, в дальнейшем он обращался только к женщинам с таким же именем.

Отмечается, что полученные обманным путем деньги мужчина тратил на продукты и алкоголь.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 1 и части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальная санкция по ней предполагает до пяти лет лишения свободы.