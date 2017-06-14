Emilio Pucci посвятил Москве кроссовки

Марка Emilio Pucci показала лимитированную коллекцию обуви «Кроссовки мира», посвященную 11 городам, в том числе Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 14 июня.

Модель, созданная в честь российской столицы, сочетает в себе алый, голубой и сиреневый цвета, каждый из которых является фирменным пантоном Emilio Pucci. Вместо шнуровки у кроссовок широкие эластичными ленты, а пятка украшена кожаной оборкой, на которой вышито название города.

Под итальянским брендом Emilio Pucci выпускается женская и мужская одежда, а также аксессуары. Первую коллекцию основатель компании Эмилио Пуччи представил в 1947 году. Через два года открылся первый бутик — на острове Капри. Головной офис компании в настоящее время располагается во Флоренции.

В середине марта 2017 года марка показала капсульную коллекицю одежды, созданную специально для москвичек. Линейка стала продолжением международного проекта Emilio Pucci «Города мира», в нее вошли платки, шелковые пижамы, бомберы и футболки. Они украшены принтом, вдохновленным красочными матрешками и куполами собора Василия Блаженного.