Emilio Pucci сшил одежду любителям путешествий

Итальянский модный дом Emilio Pucci представил новую коллекцию одежды. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 8 июня. По словам представителей марки, она предназначена для любителей путешествий и напоминает о поездках в Шанхай или Майями.

Основные стилистические приемы – летящие силуэты, пастельные оттенки с вкраплениями ярких тонов, фирменные принты и вставки лакированной кожи. В коллекцию вошли парки, куртки сафари, свободные костюмы, туники, рубашки и купальники. Обувная линейка — это сандалии, сабо и слипоны.

Под итальянским брендом Emilio Pucci выпускается женская и мужская одежда, а также аксессуары. Первую коллекцию основатель компании Эмилио Пуччи представил в 1947 году.

Через два года открылся первый бутик — на острове Капри. Головной офис компании в настоящее время располагается во Флоренции.