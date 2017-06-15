Президент посоветовал аграриям «набирать обороты»

Сельхозпроизводителям не стоит рассчитывать на массированную и бесконечную поддержку со стороны государства, они должны сделать все, чтобы стать конкурентоспособными уже сейчас. Об этом в четверг, 15 июня, во время прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

«Мы вам сегодня помогаем изо всех сил, чтобы вы сегодня набрали обороты, закрыли потребности собственного рынка и стали конкурентоспособными. Вы всегда будете иметь преимущество на внутреннем рынке из-за более простой логистики», — сказал президент, отвечая на вопрос, будет ли государство поддерживать сельхозпроизводителей в случае отмены санкций.

Он отметил, что дальнейшая судьба санкций будет зависеть от того, как сложатся отношения России и других стран. Если со стороны партнеров будет принято решение о снятии ограничительных мер, Россия тоже должна будет пересмотреть вопрос санкций, иначе нарушит правила ВТО.

При этом президент добавил, что после отмены режима санкций в отношении отечественных производителей будет продолжаться косвенная поддержка, разрешенная организацией.

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В ходе прямой линии представители агробизнеса сообщили президенту о повышении производительности. Темпы роста, по их словам, составили более 50 процентов с начала введения ограничений, было создано более 10 тысяч новых рабочих мест.

Ряд стран, в том числе США и государства Евросоюза, ввели ограничительные меры в отношении Москвы в 2014 году, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Санкции затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики.

В ответ Москва запретила ввоз некоторых продуктов из стран, присоединившихся к санкциям. Продовольственное эмбарго в первую очередь затронуло страны Евросоюза.