В Киеве националисты пригрозили изнасилованиями участницам акции против насилия

В Киеве активисты сорвали студенческую акцию против насилия, пообещав изнасиловать участниц. На одном из нападавших был значок националистической партии «Свобода». Об этом сообщается на странице в Facebook украинского представительства международной правозащитной организации Amnesty International.
«Сегодня на территории Киево-Могилянской академии была сорвана акция "Нет насилию в университете!" — против сексизма, насилия и сексуальных домогательств в университетской среде. Около 40 неизвестных прошли на территорию академии и препятствовали проведению акции», — говорится в посте.
Правозащитники также отметили, что «нападавшие угрожали активисткам совершить над ними сексуальное насилие». Приехавшие по вызову полицейские не нашли нарушений закона.
Украинские националисты часто нападают на участников акции против дискриминации в сексуальной сфере. В мае в Харькове группа молодых людей сорвала мероприятие ЛГБТ-активистов. Акция закончилась потасовкой, в которой пострадали двое полицейских. Участникам мероприятия не удалось даже развернуть атрибутику — сторонники ультраправых организаций выхватили радужный флаг и сожгли его.