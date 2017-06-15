Туристам во Франции начали продавать открытки с автоматами Калашникова и мусором

Во французском городе Марсель на юго-востоке страны поступили в продажу открытки, на которых изображены автоматы Калашникова и горы мусора на улицах. Об этом в четверг, 15 июня, пишет газета 20 minutes.

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Необычные открытки разработал владелец сувенирной лавки Арно Бюске (Arnaud Busquet). Мужчина пояснил, что таким образом хотел посмеяться над туристическими стереотипами о Марселе и указать на непопулярные темы, например, на ситуацию с преступностью в городе или чистотой улиц.

По словам Бюске, его открытки пользуются спросом у туристов, их покупают практически каждый день. Однако некоторым путешественникам, а также французским чиновникам подобная идея не понравилась.

В местной администрации считают, что это нанесет удар по репутации города. Бюске не согласен с таким мнением. Он уверен, что гости Марселя и коренные жители отнесутся к его проекту с юмором.