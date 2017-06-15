Путин напомнил правительству о необходимости финансирования авиапрома

Президент России Владимир Путин высказал сожаление, что правительство не нашло возможным выделить финансирование на развитие проекта пассажирского самолета Ил-114. Об этом в четверг, 15 июня, глава государства заявил во время прямой линии.

Путин подтвердил актуальность планов восстановить производство этих среднемагистральных авиалайнеров. «К сожалению, в правительстве не нашлось денег. Я еще попеняю ему на это, чтобы уделить этому внимание и выделить соответствующие средства на развитие этой очень важной для нас техники», — заявил президент.

В феврале Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заключила со своими дочерними компаниями — «Ил» и РСК «МиГ» — договоры на выполнение опытно-конструкторских работ и подготовки производства для возобновления серийного выпуска Ил-114.

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Головным изготовителем определена корпорация «МиГ», на заводах которой будут осуществляться производство агрегатов и финальная сборка Ил-114-300. Разработчиком — компания «Ил».

Первый опытный образец Ил-114-300 планируется построить в 2018 году. В процессе доработки воздушного судна будет осуществлена модернизация комплекса пилотажно-навигационного оборудования, заменен двигатель, вспомогательная силовая установка.

Поставки серийных самолетов должны начать с 2021 года. Объем финансирования программы до 2029 года определен в размере 55,9 миллиарда рублей.

Ил-114 был разработан в 1980-е годы, выпускался на Ташкентском авиационном производственном объединении имени Чкалова. Всего было выпущено около 20 машин.