В работе аэропорта Кольцово возникли сбои после ЧП с лайнером на взлетной полосе

В работе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге произошли сбои после того, как за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) выкатился самолет. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, в четверг 15 июня, задерживается прилет 17 рейсов, один отменен. Также откладывается вылет 13 рейсов, еще два отменены.

Как передает ТАСС, на мокрой взлетной полосе не смог удержаться прибывший из Москвы в Екатеринбург лайнер «Уральских авиалиний». На борту самолета находилось около 150 человек, в том числе несколько детей. В результате никто не пострадал, уточняет Федеральное агентство новостей (ФАН). Лайнер уже убрали с ВПП.

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В то же время агентство «АвиаПорт» уточняет, что Кольцово вернулся к работе в штатном режиме в 16:30 по местному времени (14:30 мск).

В начале января самолет со 167 пассажирами выкатился со взлетной полосы в Калининграде. В результате аэропорт Храброво пришлось на время закрыть. Следственное управление СК РФ на транспорте начало проверку по факту происшествия.