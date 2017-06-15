Мосгорсуд отказался взыскивать 78 миллионов рублей с Наталии Потаниной

Московский городской суд признал законным отказ взыскать с экс-супруги миллиардера Владимира Потанина Наталии 78,1 миллиона рублей по спору о доме в подмосковной деревне Немчиново. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает РИА Новости.

О решении суда агентство проинформировал адвокат Павел Коновалов, представляющий интересы Наталии Потаниной. В прошлом году Пресненский районный суд столицы взыскал данную сумму по иску подконтрольной Потанину компании «Эко Инвест». Мосгорсуд это решение отменил.

При повторном рассмотрении районный суд отклонил иск «Эко Инвест». Компания подала апелляцию в Мосгорсуд, который признал законным решение нижней инстанции.

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В мае 2014 года «Эко Инвест» заключила договор купли-продажи дома, который арендует Потанина, с компанией «Универсал Инвест». При этом продавец пообещал покупателю вернуть задаток в 78,1 миллиона рублей в двойном размере, если не сможет передать недвижимость свободной от третьих лиц.

«Представители "Эко Инвест" и "Универсал Инвест" подтвердили в суде, что они знали о том, что Наталия Потанина продолжает арендовать дом. Таким образом, подписывая договор, стороны заведомо знали, что не смогут его исполнить, в связи с чем суд признал их действия злоупотреблением правом», — пояснил Коновалов.

Потанины развелись в начале 2014 года. Суд обязал миллиардера ежемесячно выплачивать бывшей супруге алименты в размере 25 процентов от заработка (примерно 8,5 миллиона рублей) на содержание несовершеннолетнего сына.

Судебные разбирательства по разделу имущества продолжаются до сих пор. В частности, марте 2017 года Наталия Потанина подала иск о взыскании с миллиардера более 215 миллиардов рублей в качестве компенсации за акции «КМ Инвест», указав в иске, что эти ценные бумаги находились в прямой собственности бывшего мужа, поэтому после развода они должны быть признаны совместной собственностью и разделены. Дело было рассмотрено 25 мая. Потаниной в иске было отказано.

За несколько дней до этого она подала другой иск на 849,2 миллиарда рублей. Предметом судебного пора стали права бенефициарной собственности на акции «Норникеля» и «Полюс Золота». Также Наталия требует признать общим совместное имущество и разделить акции компаний Pharanco, Bektanco, Decoso и Lovenco.