Минобороны России отреагировало на размещение США в Сирии систем залпового огня

Минобороны России заподозрило США в подготовке удара по сирийским войскам с применением реактивных систем залпового огня HIMARS, которые страна развернула в южной Сирии. Об этом говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 15 июня.

«Размещение любого вида иностранных вооружений на территории Сирии, а тем более реактивных систем залпового огня, должно быть согласовано с правительством суверенной страны», — подчеркнули в ведомстве.

В сообщении отмечается, что Минобороны внимательно отслеживает обстановку вблизи сирийско-иорданской границы.

В то же время опрошенные «Лентой.ру» военные специалисты отметили, что при использовании оперативно-тактических ракет MGM-140 ATACMS с дальностью полета до 300 километров установки HIMARS из района Ат-Танф могут поражать цели в районе Ракки (расстояние около 270 километров).

О переброске американскими военными на свой опорный пункт Ат-Танф в Сирии систем HIMARS стало известно 14 июня. Район, который расположен на границе с Ираком, уже несколько раз становился предметом конфликтов между Сирией, США и Россией. Там находится тренировочный лагерь сирийской оппозиции и база, регулярно используемая силами американского и британского спецназа для действий против боевиков-исламистов.