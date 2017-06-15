В Кремле рассказали о двухдневной подготовке Путина к прямой линии

Президент России Владимир Путин двое суток готовился к прямой линии, в ходе которой ответит на вопросы граждан, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 15 июня.

По словам Пескова, подготовка к мероприятию начинается за неделю: «Но вплотную, когда он уже освобождает себя от всех мероприятий, фактически — двое [суток], то, чему я был свидетель, двое суток он сидит беспрерывно готовится».

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Официальный представитель Кремля отметил, что в ходе общения президента с населением сюрпризов быть не должно. «Нужно ждать интересного, содержательного разговора. Вы знаете, что президент не скупится на определения, на указания, на критику», — сказал он в эфире Первого канала.

По данным Фонда «Общественное мнение», 74 процента россиян поддерживают проведение прямой линии с президентом. Более половины (57 процентов) опрошенных считают, что она сказывается на положении дел в стране.

Свыше 1,3 миллиона граждан отправили вопросы к прямой линии с президентом. Трансляцию мероприятия, которое началось в 12:00 по московскому времени, ведет телеканал «Россия 24». Глава государства отвечает на вопросы из студии в Гостином дворе.