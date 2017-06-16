В столице Таиланда взорвалась бомба

В столице Таиланда Бангкоке сработало маломощное взрывное устройство. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в районе Тхонглор. Дворник, подметающая улицу, обнаружила в кустах пластиковый пакет. Когда она подняла его и попыталась открыть, прогремел взрыв. Коммунальная служащая получила ранение, ее жизнь вне опасности. Прибывшие на место саперы обнаружили остатки самодельного взрывного устройства размером с шарик для настольного тенниса.

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По мнению главы местного отделения полиции, произошедшее не является террористическим актом. «Это не похоже на спланированную атаку, — объяснил он. — Возможно, это проделки студентов, которые иногда прячут таким образом небольшие бомбочки».

Это случилось на следующий день после того, как власти объявили об аресте подозреваемого в организации взрыва в военном госпитале Бангкока. Тогда ранения получили более 20 человек. Взрыв прогремел внутри приемной для вышедших на пенсию чиновников. В основном пострадавшие были травмированы осколками стекла.

Как отмечает издание, в течение последних месяцев в таиландской столице были зафиксированы несколько подобных инцидентов. Как правило, во всех случаях использовались самодельные бомбочки малой мощности. Ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за череду взрывов, но не исключено, что эту кампанию организовала оппозиция, недовольная правлением военных.