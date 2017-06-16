Китайская полиция установила подозреваемого по делу о взрыве около детсада

Китайские полицейские установили подозреваемого по делу о взрыве возле детского сада в уезде Фэнсянь провинции Цзянсу. Об этом сообщает «Синьхуа».

По словам представителей правоохранительных органов, данное происшествие является уголовным преступлением. В ходе проверки выяснилось, что на момент взрыва в детском саду продолжались занятия, никто из воспитателей и детей не пострадал.

Жертвами взрыва стали восемь человек, 65 получили ранения и травмы.

Ранее, 15 июня, сообщалось, что взрыв возле дошкольного учреждения мог произойти в результате утечки газа в магазине, расположенном по соседству.