В Днепропетровске запретили «Союз советских офицеров»

Окружной административный суд Днепропетровска (переименован Верховной Радой в Днепр) запретил общественную организацию «Союз советских офицеров». Об этом сообщает украинская служба «Радио Свобода».

Истцом по делу выступало городское управление юстиции. Как заявила проходившая по делу свидетельницей активистка Людмила Кострюкова, данное общественное объединение «совершало действия, направленные на ликвидацию независимости Украины, призвало соседнее государство к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины».

По словам Кострюковой, 9 мая 2017 года представители «Союза советских офицеров» угрожали женщинам с украинской символикой. Другой свидетель, Андрей Кулиш, рассказал, что якобы в марте 2014-го на митингах члены организации заявляли, что ждут русскую освободительную армию.

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Никто из членов объединения в суд не явился. В комментарии «Радио Свобода» руководитель организации Виктор Марченко заявил, что считает обвинения необоснованными.

15 июня на Украине вступил в силу закон, запрещающий георгиевскую ленту. За ее ношение грозит штраф от 850 до 2550 гривен (1,8-5,6 тысячи рублей). Если в демонстрации символа уличат повторно, то заплатить придется уже от 2550 до 5100 гривен (до 11,2 тысячи рублей). За данное правонарушение также предусмотрен административный арест до 15 суток. Во всех случаях «символ агрессии» (так ленту ранее назвал президент Украины Петр Порошенко — прим. «Ленты.ру») или предметы с его изображением подлежат изъятию.

Спикер Рады Андрей Парубий объяснял необходимость принятия закона практикой столкновений между националистами и демонстрантами, отмечающими День Победы 9 мая во многих городах страны. В частности, в Днепропетровске.