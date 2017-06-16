Появилась видеозапись первого полета истребителя Gripen E

Видео: SAAB

В Швеции совершил первый полет новый истребитель Gripen E. Видеозапись взлета с аэродрома летно-испытательной станции в Линчепинге размещена на официальном сайте корпорации SAAB.

Полет состоялся 15 июня и длился около 40 минут.

JAS-39E Gripen — новая версия самолета JAS-39, впервые взлетевшего в декабре 1988 года. Это легкий однодвигательный многофункциональный истребитель. Версия Gripen E — развитие проекта Gripen NG (одноместный вариант, двухместный называется Gripen F). Самолет отличается усовершенствованным двигателем General Electric F414G, бортовым радаром Raven ES-05 с активной фазированной антенной решеткой, а также топливными баками увеличенного объема.

Машину уже заказали Бразилия (28 единиц и еще восемь в версии Gripen F, общий объем заказа 4,5 миллиарда долларов) и Швеция (правительство одобрило закупку 60 машин и еще 10 самолетов предусмотрены опционом).