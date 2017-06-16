Митволь сообщил о выигранном у Жириновского иске о защите чести

Олег Митволь, возглавлявший партийных список «Зеленых» на выборах в Госдуму в 2016 году, утверждает, что выиграл иск о защите чести и достоинства у лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Его слова в четверг, 16 июня, передает ТАСС.

«Я подал в суд на Жириновского за его слова во время теледебатов. Суд шел долго, я требовал один миллион рублей, Симоновский суд вынес решение в мою пользу, но снизил сумму до 100 тысяч рублей», — напомнил Митволь.

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По его словам, лидер либерал-демократов обжаловал решение суда, «возмутившись столь крупной суммой». В результате Мосгорсуд снизил цену иска до 30 тысяч рублей, сказал Митволь.

Политик также заявил, что не будет обжаловать последнее решение суда. «Жириновскому с учетом предстоящей президентской кампании деньги нужнее», — заметил он.

В августе 2016 года партия «Зеленые» обратилась в Верховный суд, требуя снять с выборов партийный список кандидатов в Госдуму от ЛДПР. Однако эта жалоба осталась без удовлетворения. Одновременно Митволь подал иск на миллион рублей после того, как Жириновский в ходе теледебатов назвал его вором и мошенником. Сын Жириновского, глава Высшего совета ЛДПР Игорь Лебедев назвал действия Митволя предвыборным популизмом.

18 сентября в России состоялись выборы в Госдуму седьмого созыва. Конституционное большинство получила партия «Единая Россия». Второй результат показали КПРФ, третий — ЛДПР, получившая 39 мест в нижней палате парламента.