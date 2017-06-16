Назарбаев предложил ввести международную криптовалюту

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на экономическом форуме в Астане предложил рассмотреть вопрос о создании международной расчетно-платежной единицы на основе цифровых технологий. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает ТАСС. По его словам, предлагаемая валюта должна иметь простой и прозрачный механизм эмиссии.

«С учетом цифровизации, развития таких технологий, как блокчейн, такая расчетная единица может быть создана в виде криптовалюты. Важно, чтобы она базировалась не на абстрактном доверии, а на обеспечении конкретными активами», — сказал он.

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По словам Назарбаева, создание международной валюты позволит избавить мир от валютных войн, спекуляций, избежать перекосов в торговых отношениях, а также снизить волатильность на рынках. Ее введение возможно с помощью пула центральных банков при специально созданном комитете ООН. Новая валюта должна быть демократичной и приниматься потребителями во всем мире, добавил он.

По состоянию на май 2017 года рыночная капитализация всех криптовалют оценивается в рекордный 91 миллиард долларов. На Bitcoin приходится около 70 процентов, на другие пять популярных криптовалют (Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash и Monero) — около 20 процентов.