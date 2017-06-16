Бывшая глава томской турфирмы получила три года тюрьмы за обман клиентов

Бывшую руководительницу турфирмы «Карта мира» в Томске приговорили к трем годам тюрьмы за обман клиентов. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает пресс-служба Кировского районного суда города.

Установлено, что с мая по ноябрь 2015 года женщина предлагала гражданам путевки по России и за рубеж по цене от 72 до 250 тысяч рублей за тур. В общей сложности за это время она получила 1,7 миллиона рублей от 15 человек. Деньги экс-директор потратила на свои нужды, а ее клиенты так и не смогли улететь на отдых.

В ходе процесса подсудимая свою вину не признала. По ее словам, она не похищала деньги. Средства туристов не дошли до нее из-за сбоев в платежной системе, утверждала гражданка.

В итоге суд признал женщину виновной в мошенничестве, отправив в колонию общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

В феврале стало известно, что сотрудники одной из турфирм в Томской области обманом оформляли кредиты на своих клиентов и похитили у них порядка трех миллионов рублей.