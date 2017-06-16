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Противники Трампа предложили ему на день рождения «билет» в Россию

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Видео: bfmtv.com

Десятки противников президента США Дональда Трампа провели в Нью-Йорке акцию, приуроченную ко дню рождения американского лидера. Видео публикует BFMTV.

В качестве своеобразного подарка активисты предложили главе государства макет авиабилета в Москву, намекая таким образом на расследование связей его окружения с Россией. Другие манифестанты выразили свое недовольство миграционной политикой, проводимой главой государства, а также выходом США из Парижского соглашения по климату. 15 июня 2017 года Трампу исполнился 71 год.

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