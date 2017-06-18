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На Украине начали расследование по факту продажи угля из Донбасса в Турцию

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Главная военная прокуратура Украины завела уголовное дело по факту продажи за границу угля, добытого на подконтрольных ополченцам территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«На ряде сайтов размещены материалы, из содержания которых становится ясно, что под общим руководством бизнесмена Сергея Курченко служебные и другие лица ряда субъектов хозяйствования в течение 2017 года на территории Луганской и Донецкой областей закупают незаконно добытый уголь», — сообщила Сарган.

Прокуратура начала проверку по материалу издания «Экономическая правда», в котором утверждается, что уголь вывозится в Россию, где его продают в Турцию. Дело заведено по статье «Финансирование терроризма».

При этом Сергей Курченко, хозяин группы компаний «Газ Украина», с октября 2015 года находится под санкциями самопровозглашенной ДНР. Ему запрещен въезд на территорию республики и ведение там предпринимательской деятельности.

6 марта газета «Коммерсантъ» написала, что неизвестная на рынке частная компания «Новые проекты» получила лицензию на разведку и добычу нефти и газа на Крымском шельфе. По утверждению собеседников издания, возможным бенефициаром «Новых проектов» является Курченко, проживающий сейчас в Москве, источник в самой компании это отрицает.

13 июня Минэнергоугля Украины попросило МИД страны предупредить восемь стран о риске нелегальных поставок из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В письме ведомство предложило направить информацию о том, как идентифицировать уголь из ДНР и ЛНР, в украинские посольства в Турции, Нидерландах, Испании, Молдавии, Болгарии, Бельгии, Польше и Румынии. В свою очередь, власти этих стран, как полагают украинские чиновники, должны информировать местные порты и таможню.

В мае Минэнергоугля Украины обратилось в фискальную службу страны с просьбой конфисковать уголь из Донбасса. В апреле президент страны Петр Порошенко анонсировал возможность конфискации угля, добытого на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В марте поставки угля из ДНР и ЛНР на Украину были полностью прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, которую устроили украинские националисты. Позднее в том же месяце Киев также ввел полную грузовую транспортную блокаду самопровозглашенных республик.

В Киеве закупают уголь у третьих стран, в частности, в ЮАР. В Минэнерго России подсчитали, что импорт южноафриканского угля обойдется Украине на 10 долларов за тонну дороже, чем поставки из Донбасса.

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