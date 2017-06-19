«Промышленные диковинки» Гастона-Луи Вюиттона покажут публике

Французский модный дом подготовил к публикацию книгу «Комната чудес» (Cabinet of Wonders) о коллекции Гастона-Луи Вюиттона (1883-1970), возглавлявшего компанию с 1936 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Ленты.ру в понедельник, 19 июня.

Внук основателя дома всю жизнь собирал сундуки и всевозможные предметы, связанные с темами путешествий, изобретений, мастерства и библиофилии. Сам Гастон-Луи Вюиттон называл свое собрание curiosités industrielles («промышленные диковинки»). Среди экспонатов — антикварные аксессуары для путешествий, различные инструменты, замки, флаконы для духов, африканские маски, цубы (гарды для японских мечей), винтажные детские игрушки, наклейки отелей, монограммы и другие типографские редкости.

Фото: пресс-служба Louis Vuitton 1 /2

В подготовленную коллективом автором, среди которых лауреат Букеровской и Пулитцеровской премий Джон Бэнвилл, Командор Ордена Искусств и литературы Альберто Мангель и известный искусствовед Дельфин Сора, книгу вошли более тысячи ранее не публиковавшихся фотографий предметов и документов из коллекции.

Ограниченный тираж на английском и французском языках представлен только в магазинах Louis Vuitton с июля 2017 года. В книжных магазинах будут представлены классические издания на английском (Thames & Hudson) и франуцзском (Gallimard) языках с 21 сентября 2017 года.

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на производстве аксессуаров, одежды, обуви, часов и ювелирных украшений для мужчин и женщин. В настоящее время компания является частью международного холдинга LVMH.

Летом 2016 года модный дом выпустил духи с запахом фирменной сумки. Он стал первым ароматом, который модный дом создал за 70 лет.

