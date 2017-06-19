Выпивший некую жидкость из бутылки подросток умер в Новгородской области

В городе Пестово Новгородской области 14-летний подросток умер после того, как употребил неизвестную жидкость. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Тело мальчика обнаружили на берегу реки Мологи. По предварительным данным, в воскресенье, 18 июня, трое подростков употребили жидкость из бутылки, найденной на улице. После этого один из них скончался. О состоянии двух других детей не сообщается.

По факту произошедшего начата проверка.

В мае в Свердловской области шестеро детей отравились таблетками, которые они нашли во время прогулки в лесу. Отмечалось, что это был препарат бронхолитического действия с истекшим сроком годности.