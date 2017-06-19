Новосибирский электрик погиб в семиметровом чане с пенопластом

Электрик новосибирского предприятия погиб в цехе, задохнувшись в наполненной полистирольными гранулами емкости. По данному факту проводится проверка, сообщается на сайте областного следственного управления СКР.

Мужчина, обслуживая оборудование, оступился и упал в семиметровый чан с пенопластом. Выбраться оттуда рабочий не смог.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В мае в Новосибирской области был вынесен приговор по делу о взрыве на заводе искусственного волокна, произошедшем более трех лет назад. Тогда погибли трое рабочих. Следствие выяснило, что они были допущены к подготовке взрывчатого вещества в одежде и обуви, не соответствующей требованиям техрегламента (не обладающей диэлектрическими свойствами). Во время работы возник разряд статического электричества, смесь загорелась и взорвалась. В результате обрушились стены и кровля здания на площади 400 квадратных метров.