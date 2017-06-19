Сдавшего на металлолом пожарную машину саратовского дружинника осудили

В селе Усовка Саратовской области сдавшего пожарную машину на металлолом мужчину признали виновным в совершении кражи и назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Отмечается, что инцидент произошел в феврале. 59-летний Владимир Болотин использовал автомашину ЗИЛ, приспособленную для тушения пожаров, на основании договора безвозмездного пользования. При этом автомобиль принадлежал Елшанскому муниципальному образованию.

ЗИЛ был единственной в селе пожарной машиной, деньги на которую собирали всем селом, сообщает НТВ. Машину сдал начальник добровольной пожарной дружины. «Мне пришлось пожарную команду распустить, а также закрыть это товарищество. Поскольку денег на содержание машины, элементарно заправить ее и мелкие запчасти купить — у нас этих денег не было», — сказал Болотин. Уточняется, что он продал автомобиль за 60 тысяч рублей.

В августе 2016 года автомобиль ГАЗ-21 1960 года выпуска, оставленный владельцем в смоленском автосалоне на ремонт, обнаружили в пункте металлоприема. Было установлено, что машину сдал родственник мужчины, обещавшего отремонтировать транспортное средство. Владелец оценил причиненный ему ущерб в 97 тысяч рублей.