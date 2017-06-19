Неловкая попытка грузинского депутата сделать селфи умилила соцсети

Неловкая попытка председателя фракции «Национального движения» в парламенте Грузии Романа Гоциридзе сделать селфи умилила пользователей сети. Ролик был опубликован в понедельник, 19 июня, на портале Reddit.

На видео, которое менее чем за сутки набрало более 74 тысяч лайков и тысячи комментариев, Гоциридзе вертит смартфон в руках, поворачивая устройство с включенной камерой на 360 градусов и улыбаясь при попадании в кадр. «Его улыбка такая милая! Он точно чей-то папа», — отметили посетители портала.

Тем не менее некоторые пользователи обратили внимание, на то, что в решающий момент Гоциридзе не делает селфи, а продолжает крутить телефон по часовой стрелке. «Может быть, он снимает панораму со свои лицом в правом углу», — предположили они.