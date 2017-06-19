Бывший СССР
 

Саакашвили закидали начиненными зеленкой яйцами в Кривом Роге

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Видео: News Front International / YouTube

Бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакишвили забросали яйцами, начиненными зеленкой, во время выступления в Кривом Роге. Об инциденте политик рассказал на своей странице в Facebook, видео с места событий опубликовало интернет-издание «Новостной фронт».

Политик сообщил, что прибыл в город «по приглашению очень мужественных местных активистов, чтобы пообщаться и заодно набрать информацию для передачи» (Саакашвили является ведущим телепрограммы «Другая Украина», — прим. «Ленты.ру»). Нападавших он назвал титушками и выразил уверенность в том, что их подослал мэр города Юрий Вилкул. «После я пошутил, что местные бандиты пытались превратить нас в партию Зеленых», — написал Саакашвили.

«Встречу мы все-таки провели и договорились по планам совместного организованного сопротивления беспределу и дерибану страны», — отметил бывший одесский губернатор.

Саакашвили, занимавший пост главы Одесской области с мая 2015 года по ноябрь 2016-го, находится в оппозиции к киевским властям. В январе он обвинил президента Украины Петра Порошенко во вранье и коррупции. С марта 2017-го политик ведет ток-шоу «Другая Украина» на телеканале ZIK.

Словом «титушки» на Украине начиная с 2013 года называют наемников, устраивающих потасовки и другие акции с применением физической силы.

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