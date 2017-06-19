Пушков назвал уничтожение самолета сирийских ВВС новым актом войны

США осуществили новый акт войны против Сирии, сбив сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22 в небе над Раккой. С такой точкой зрения выступил российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter.

Вечером 18 июня Минобороны Сирии заявило, что коалиция во главе с США сбила самолет ВВС Сирии в районе Ракки. Ведомство указало, что это произошло во время выполнения боевых задач против боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Пилот самолета до сих пор не найден.

По словам представителя штаба возглавляемой США международной коалиции, действующей в Сирии и Ираке, сирийский Су-22, который сбрасывал бомбы рядом с бойцами «Сил демократической Сирии», был сбит американским истребителем-бомбардировщиком F/A-18E Super Hornet.

В коалиции подчеркнули что «не ищут конфликта с сирийским режимом, российскими или поддерживающими режим силами», но будут защищать своих партнеров.

РИА Новости со ссылкой на американскую коалицию сообщает, что «сразу после атаки сирийских сил представители коалиции связались с российскими партнерами по телефону через канал по снижению уровня конфликтов для деэскалации ситуации и прекращения атаки».