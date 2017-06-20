Завершена обкатка автомата АК-12 в войсках

Новый автомат концерна «Калашников» АК-12 прошел все этапы опытно-войсковой эксплуатации. Модель планируется принять на вооружение российской армии в качестве основного длинноствольного огнестрельного оружия в составе экипировки «Ратник». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна.

Автомат АК-12 начали разрабатывать в 2011 году специально под участие в конкурсе «Ратник» (автором идеи и руководителем проекта значился тогдашний генконструктор концерна Владимир Злобин). В 2015 году он был передан на госиспытания, а осенью 2016-го на выставке «Армия-2016» под названием АК-12 экспонировалось доработанное оружие, уже не имевшее практически ничего общего с версиями 2011-2015 годов.

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Одновременно с АК-12 войсковые испытания проходили образцы ковровского завода имени В.А. Дегтярева со сбалансированной автоматикой — А545 и А762, созданные на базе АЕК-971.

Разработка боевой экипировки нового поколения началась в России в 2000-х годах. Первые образцы комплекта «Ратник» были представлены на авиасалоне МАКС-2011. Экипировка включает в себя полевую форму из материалов нового поколения, средства защиты, стрелковое оружие, прицельные комплексы, системы связи, навигации и боевого управления. Также в нее входят рюкзаки, утеплители, маскировочные накидки.