Подольского лесника заподозрили в расстреле отдыхающих из-за сломанного весла

Видео: 360tv.ru

Проживавшего в лесной сторожке 60-летнего уроженца Климовска заподозрили в том, что он расстрелял отдыхающих, арендовавших весельную лодку под Подольском (Московская область). Видео с рассказом подозреваемого и потерпевшего во вторник, 20 июня, публикует телеканал «360».

Предположительно, причиной агрессии лесника могло послужить сломанное весло. В результате инцидента двое мужчин были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).