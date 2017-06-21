Путин пообещал приехать в Бразилию с визитом

Российский президент Владимир Путин нанесет официальный визит в Бразилию по приглашению лидера страны Мишела Темера. Такая договоренность закреплена в совместном заявлении о стратегическом внешнеполитическом диалоге по итогам переговоров. Документ опубликован на сайте Кремля в среду, 21 июня.

«Президент Бразилии Мишел Темер пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Бразилию с официальным визитом в удобное для него время, которое будет согласовано по дипломатическим каналам», — говорится в документе.

Отмечается, что «приглашение было с благодарностью принято».

В ходе переговоров, которые состоялись в среду, лидеры стран обсудили различные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня и определили пути развития стратегического партнерства между Россией и Бразилией.

В частности, стороны выразили готовность укреплять двустороннее сотрудничестве в военно-технической сфере, а также изучать возможность расширения работы по мирному атому, в том числе достройке третьего энергоблока АЭС «Ангра» и новым станциям.

Накануне Путин и Темер, который приехал в Москву с двухдневным визитом, побывали в Большом театре.

