Американки стали делать пластические операции «под Меланию Трамп»

Жительницы США стали делать косметические операции, позволяющие им быть более похожими на первую леди страны Меланию Трамп. Об этом пишет Daily Beast.

Как рассказал изданию практикующий в городе Хьюстон (штат Техас) пластический хирург Франклин Роуз (Franklin Rose), в последние годы пациентки просили сделать их похожими на «первую дочь» Иванку Трамп, но недавно у них появился новый кумир — 47-летняя жена главы государства.

«Иванка вышла из моды, а Мелания — вошла», — пошутили в Daily Beast.

В частности, сообщается, что одна из клиенток Роуза, Клаудия Сиерра (Claudia Sierra), ради получения сходства с миссис Трамп перенесла такие хирургические вмешательства, как уменьшение груди, ринопластика, абдоминопластика, липосакция, глютеопластика и блефаропластика. В лицо ей ввели ботокс и филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Как пояснила Сьерра, для нее Мелания ассоциируется с властью и силой.

Теперь в клинике Роуза предлагают комплекс услуг для достижения сходства с первой леди, который получил название Melania Makeover («Переделка под Меланию»).

Хирург отметил, что, по его мнению, жена президента выглядит потрясающе.

С конца 1980-х годов до начала 2000-х будущая первая леди США работала моделью в Милане, Париже и Нью-Йорке, завершив карьеру после замужества. Ее рост составляет 180 сантиметров, а вес (по разным данным) — от 58 до 62 килограммов. Приблизительные объемы груди, талии и бедер — 96,5, 66 и 94 сантиметра соответственно.

