Названы самые роскошные маршруты россиян на лето

Самые дорогие авиабилеты с вылетом в летние месяцы обошлись россиянам в 756 тысяч рублей. Как рассказали корреспонденту «Ленты.ру» представители туристического поисковика Aviasales, за эти деньги четверо взрослых отправятся бизнес-классом из Москвы в Париж.

При этом самые дешевые билеты на те же даты обошлись бы в 43 тысяч рублей на всю компанию.

Вторым по дороговизне стал перелет бизнес-классом из российской столицы на Тенерифе. Семья из четырех человек отдала за билеты 713 тысяч рублей.

Также в топ вошли перелеты для двоих из Москвы в Сингапур (463 тысячи рублей) и из Владивостока в Сан-Франциско (459 тысяч рублей).

PR-директор Aviasales Янис Дзенис рассказал, что самое дорогое жилье на лето обошлось россиянам почти в 600 тысяч рублей. За эти деньги был на 23 ночи арендован дом с шестью спальнями в Севилье (Испания). Также в тройку лидеров вошла бронь номера в отеле в турецком Белеке — 475 тысяч за 11 суток, и аренда коттеджа под Петербургом на месяц за 300 тысяч рублей.

Ранее в июне сообщалось, что российская семья купила тур в Испанию за 1,4 миллиона рублей. Перелет в сумму путевки не входил.