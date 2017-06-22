Глава Кандалакши захотел назвать дочерей Канда и Лакша

Глава Кандалакши (Мурманская область) Михаил Павлов в преддверии 500-летия города задумал назвать новорожденных дочерей-двойняшек Канда и Лакша. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает СеверПост.Ru.

Жена Павлова с младенцами сейчас находится в Мурманском перинатальном центре. По словам мэра, она выступает за то, чтобы назвать дочерей Алиса и Ника.

В Кандалакше 1 июля начнутся праздничные мероприятия, посвященные 500-летию со дня первого упоминания о городе в грамотах великого князя Василия III.

Существуют разные версии происхождения топонима «Кандалакша». По одной из версий, название возникло от слияния карельских слов «лакша» — залив и «Канда» — имя реки, впадающей в этот залив. По другой версии, Канта и Лахти звали братьев, облюбовавших для своего жилья берега порожистой реки Нивы.