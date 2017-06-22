В Ставрополе конвоиры ранили двух несовершеннолетних во время погони за беглецом

Подсудимый пытался сбежать от конвоиров в Ставрополе, при его задержании огнестрельные ранения получили два несовершеннолетних. Об этом в четверг, 22 июня, информированный источник сообщил «Интерфакс».

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«В 12:30 подсудимый, гражданин Таджикистана, совершил попытку побега при перемещении из здания суда в конвойный автомобиль. При задержании сотрудники конвойного батальона причинили огнестрельные ранения двум несовершеннолетним — юноше 17 лет и десятилетней девочке», — сказал источник.

Он отметил, что подсудимому 24 года, он обвиняется по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство или сбыт наркотиков»). Как сообщает kp.ru, беглеца в итоге удалось подстрелить и задержать.

Источник также уточнил, что в настоящее время пострадавшие госпитализированы. По факту инцидента начата проверка.

29 февраля 2016 года пресс-служба Генеральной прокуратуры Киргизии сообщила, что обвиняемый в разбое мужчина сбежал от конвоиров районного суда Бишкека во время совместного с ними отдыха в сауне.