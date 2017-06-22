Липницкая ответила критиковавшим ее вес пользователям сети

Российская фигуристка, победитель Олимпиады-2014 в Сочи Юлия Липницкая ответила пользователю сети, раскритиковавшему ее вес. 19-летняя спортсменка сделала запись на странице во «ВКонтакте».

«Ирина, вроде взрослая женщина, а несете полную чушь... своей жизнью заняться не хотите? И вообще, всех касается. Нет у меня никаких беременностей, достали уже. Совесть имейте. Мне что теперь, всю жизнь 37 килограммов весить, чтоб вас порадовать? Нахуделась уже, хватит», — написала Липницкая в ответ на комментарий пользователя о ее фигуре.

18 мая Липницкая вернулась в список кандидатов в сборную России. В феврале стало известно, что россиянка, восстанавливающаяся после травмы, не выйдет на лед до конца сезона.

Липницкая, ставшая олимпийской чемпионкой Сочи в командных соревнованиях, пропустила два последних чемпионата мира.