Электронный дуэт Ofenbach выступит в Москве

В московском клубе YotaSpace 20 июля состоится концерт французского электронного дуэта Ofenbach. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 22 июня.

«В столицу России музыканты заглянут в рамках мирового летнего тура и порадуют многочисленную армию поклонников своими лучшими песнями, включая хиты Be Mine, Around the Fire и You Do Not Know Me», — рассказали представители музыкантов.

Организатором концерта выступило агентство RAM Music. Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте компании, а также на ресурсе concert.ru.

Ofenbach — проект диджеев Дориана Ло и Сезара де Раммеля. Дуэт образовался в 2014 году. Музыканты назвали его в честь французского композитора Жака Оффенбаха.