Путешественник сэкономил 18 тысяч долларов благодаря бонусным баллам

Бизнесмен из Тайваня заплатил 750 долларов за десятидневное путешествие в Японию с отцом. Сэм Хуан (Sam Huang) удешевил свой отдых в 24 раза благодаря бонусным баллам от отелей и авиакомпаний. Об этом в четверг, 22 июня, пишет Daily Mail.

В обычной ситуации такое путешествие для двоих обошлось бы в общей сложности в 18 тысяч долларов. Однако Хуан сэкономил на перелете из столицы Индонезии Джакарты в Токио, использовав баллы, накопленные им в рамках программы лояльности авиакомпании Garuda Indonesia. В итоге за билеты первым классом вместо 7 тысяч долларов он отдал всего 76 долларов.

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Прибыв в Японию, Хуан и его отец начали путешествовать по стране. При этом они останавливались в нескольких отелях сети Hyatt Hotels, расплачиваясь за гостиничные услуги, а также напитки бонусными баллами от этой компании.

Самым дорогим из номеров, где туристы жили бесплатно, оказался сьют в Tokyo Park Hyatt Hotel, тарифы на размещение в котором составляют одну тысячу долларов за ночь. В общей сложности, помимо 750 долларов, Хуан также потратил на путешествие 250 тысяч бонусных баллов.

Бизнесмен не в первый раз прибегает к такому способу удешевления поездок. В 2016 году он заплатил 480 долларов за билет в Сингапур первым классом стоимостью 16 тысяч долларов.

В марте туристический эксперт рассказал, что на перелете из США в Австралию можно сэкономить до 90 процентов благодаря бонусным милям.