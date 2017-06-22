ООН предсказала Индии мировое лидерство по численности населения через семь лет

Отдел народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН опубликовал доклад, согласно которому к 2024 году Китай уступит Индии первое место по численности населения. Подробности приводит The South China Morning Post.

Как следует из текста, через семь лет население Индии увеличится более чем на сто миллионов человек. Сейчас, по подсчетам специалистов ООН, в мире проживают 7,6 миллиарда. К 2030 году это число вырастет до 8,6 миллиарда, к 2050 — до 9,8, к 2100 — до 11,2 миллиарда.

В среднем ежегодно численность человечества увеличивается на 83 миллиона, примерно половину этого числа обеспечивает Африка. В большинстве развитых стран наблюдается тенденция к падению рождаемости. В ближайшие десятилетия, по прогнозам экспертов, основной прирост населения обеспечат Индия, Нигерия, Конго, Пакистан, Эфиопия, Танзания, США, Уганда и Индонезия. Уровень рождаемости в Европе составляет 1,6 ребенка на одну женщину, в Африке — 4,7.