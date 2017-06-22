Назван возможный состав международных сил в Сирии

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын рассказал о возможном составе международных сил в создаваемых зонах деэскалации в Сирии. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает Anadolu.

«Мы прорабатываем механизм, в соответствии с которым в провинции Идлиб, скорее всего, будут дислоцированы турецкие и российские военные, в окрестностях Дамаска — в основном российские и иранские силы, а на юге Сирии, в провинции Дераа, — иорданские и американские силы. Россия также предлагает задействовать в операции небольшие контингенты ВС Киргизии и Казахстана», — сообщил Калын.

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19 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что следующий раунд переговоров по сирийскому урегулированию состоится в Астане 10 июля. «Именно на этой встрече стороны договорились завершить согласование конкретных параметров модальностей обеспечения того режима, который должен существовать в зонах деэскалации и по их периметру», — пояснил он.

4 мая в Астане странами-гарантами — Россией, Турцией и Ираном — был подписан меморандум о создании зон безопасности в Сирии. Согласно документу, в четырех таких зонах (в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в восточной Гуте и на юге страны) боевые действия между правительственными силами и оппозицией должны быть остановлены с 6 мая на полгода с последующим продлением.