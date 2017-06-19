Лавров анонсировал встречу по Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что следующая встреча по Сирии состоится в Астане 10 июля. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает РИА Новости.

По его словам, в мероприятии, в частности, примет участие специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

«Именно на этой встрече стороны договорились завершить согласование конкретных параметров модальностей обеспечения того режима, который должен существовать в зонах деэскалации и по их периметру», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран БРИКС, проходящей в Пекине.

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4 мая в Астане странами-гарантами — Россией, Турцией и Ираном — был подписан меморандум о создании зон безопасности в Сирии. Согласно документу, в четырех таких зонах (в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в восточной Гуте и на юге страны) боевые действия между правительственными силами и оппозицией должны быть остановлены с 6 мая на полгода с последующим продлением.