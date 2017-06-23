Показан геймплей Beyond Good & Evil 2

Геймдизайнер Мишель Ансель (Michel Ancel) показал раннюю версию игры Beyond Good & Evil 2 на движке Voyager. Ролик опубликован на YouTube-канале Ubisoft. Этот контент демонстрировался на закрытом пресс-показе во время конференции Е3. По словам Анселя, ролик представляет собой некую смесь из настоящего геймплея и техно-демо, а многие элементы все еще находятся в разработке. Также в видео показана небольшая часть игрового мира.

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Beyond Good & Evil 2 — продолжение игры 2003 года в жанре action-adventure, которое расскажет о событиях до первой части. О создании приквела объявили еще в 2008 году, однако в 2017 году состоялся повторный анонс проекта. Дата релиза BGE2 не сообщается.