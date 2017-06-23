Молодежная сборная Китая по футболу сыграет в региональной лиге Германии

Молодежная сборная Китая по футболу выступит в юго-западной региональной лиге Германии (четвертый по силе дивизион страны). Об этом сообщает Kicker.de.

В чемпионате принимают участие 19 клубов. Китайская сборная, составленная из игроков не старше 20 лет, станет 20-м коллективом в лиге и будет играть в первенстве на внеконкурсной основе. Команда из Китая проведет с каждым соперником по два товарищеских матча в перерывах между турами, за что немецкие клубы получат по 15 тысяч евро.

Включение национальной команды в четвертый дивизион является частью пятилетнего соглашения, которое было подписано между федерациями футбола Германии и Китая.

6 мая китайская федерация предложила главному тренеру немецкой сборной Йоахиму Леву возглавить национальную команду из Поднебесной. За два года специалист должен был заработать 50 миллионов евро.